Ключи от транспортных средств вручал глава администрации Ковровского района, Вячеслав Скороходов

Ключи от транспортных средств вручал глава администрации Ковровского района, Вячеслав Скороходов, сообщает Ковров сегодня.Три автобуса (для Мелехово, Осипово и Клязьминского городка) были переданы Ковровскому району в рамках федеральной программы. Автобусы для Краснооктябрьской школы и школы в поселке Красный Маяк, приобретались на совместные средства областного и местного бюджета. После торжественной части, автобусы отправились по месту службы.Фото "Ковров сегодня"