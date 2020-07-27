Рост соискателей на получение гражданства России фиксируется несмотря на пандемию коронавируса.

За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.Она отметила, что рост соискателей на получение гражданства России фиксируется несмотря на пандемию коронавируса.Этому способствуют те изменения в законодательстве, которые произошли в текущем году. В июне вступили в силу изменения, которые сократили срок рассмотрения заявления о приобретении гражданства с шести до трех месяцев, — рассказала Казакова в интервью Российской газете, опубликованному 26 июля.Кроме того, от собеседования освободили граждан Белоруссии и Украины, которые свободно владеют русским языком.Также Казакова отметила, что в МВД фиксируют рост ежегодного числа обращений иностранных граждан, которые хотят приобрести российское гражданство. Так, если в 2019 году его получили порядка 500 тыс. человек, то за первое полугодие текущего года изъявили желание и были приняты в гражданство РФ более 300 тыс. человек.24 июля вступил в силу федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства.Так, теперь иностранцы, находящиеся в браке с гражданином РФ, лица, имевшие гражданство СССР и проживающие на территории бывших советских республик, а также иностранцы, у которых один из родителей имеет гражданство РФ и проживает на российской территории, смогут подать заявление на получение гражданства России, не предоставляя данные о доходах и не подтверждая проживание в РФ сроком не менее трех лет.