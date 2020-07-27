Злоумышленник с целью ввести продавца в заблуждение о наличии у него денежных средств на оплату товара заказал такси представительского класса...

Оперативники Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве.В полицию обратился 63-летний мужчина, который сообщил, что решил продать золотые часы известного бренда и разместил информацию на сайте бесплатных объявлений, указав сумму 1,2 млн рублей, однако покупателей не было. После того как он снизил цену, ему позвонил неизвестный и выразил согласие приобрести часы. Когда пожилой мужчина встретился с покупателем, тот предложил проверить товар и скрылся с ним, не заплатив денежные средства. Сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства на улице Миклухо-Маклая. Им оказался ранее судимый приезжий мужчина. Похищенное изъято.Установлено, что злоумышленник с целью ввести продавца в заблуждение о наличии денежных средств на оплату товара заказал такси представительского класса. При встрече у заявителя возникло ощущение, что автомобиль принадлежит покупателю, а водитель является личным шофером. После подозреваемый предложил проверить золотые часы и, забрав их, направился в сторону Карамышевской набережной, после чего скрылся.Следствием Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56