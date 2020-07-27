Простились с митрополитом. В Успенском соборе прошла церемония прощания с бывшим митрополитом Владимирским и Суздальским Евлогием. Напомним, владыка скончался на 84 году жизни, «после

Простились с митрополитом. В Успенском соборе прошла церемония прощания с бывшим митрополитом Владимирским и Суздальским Евлогием. Напомним, владыка скончался на 84 году жизни, «после болезни, связанной с почтенным возрастом», как сообщали во Владимирской епархии. Владимирскую кафедру Евлогий возглавлял с ноября 90-го по декабрь 2018 года. Проститься с владыкой в Успенский собор пришли многие верующие. Возглавил