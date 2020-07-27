В читинском кафедральном соборе Казанской Божьей Матери подросток прикурил от одной из свечей. Происходящее записывал на камеру его знакомый. Ролик был опубликован в Сети. На кадрах видно, ..

В читинском кафедральном соборе Казанской Божьей Матери подросток прикурил от одной из свечей. Происходящее записывал на камеру его знакомый.Ролик был опубликован в Сети. На кадрах видно, как парень заходит в храм, крестится, достает сигарету и прикуривает. Видеозапись уже привлекла внимание местной полиции. Правоохранители начали проверку.