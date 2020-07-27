Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приближении самых жарких дней в 2020 году. Ими станут последние пять дней июля. Вильфанд отметил, что эти дни традиционно ..

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приближении самых жарких дней в 2020 году. Ими станут последние пять дней июля.Вильфанд отметил, что эти дни традиционно становятся самыми теплыми в России. Он пояснил, что к этому времени солнечные лучи прогревают и нижние, и верхние слои почвы и тепло передается в атмосферу. По словам метеоролога, в этот период тепло придет как в европейскую, так и в азиатскую часть страны.