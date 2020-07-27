Белорусские журналисты и эксперты заподозрили Россию в подготовке к свержению президента Александра Лукашенко. Сответствующий материал появился в местных СМИ за две недели до выборов главы государства.

Белорусские журналисты и эксперты заподозрили Россию в подготовке к свержению президента Александра Лукашенко. Сответствующий материал появился в местных СМИ за две недели до выборов главы государства.Главное информагентство Белоруссии БЕЛТА и ряд крупных местных СМИ опубликовали на своих ресурсах статью, где анализируется предвыборная кампания в республике и прокатившиеся по стране массовые протесты. Анонимные авторы делают вывод, что в республике хотят устроить майдан, а его подготовкой якобы занимается Россия.По их мнению, работа по раскачиванию ситуации в Белоруссии в канун президентских выборов ведется на самом высоком уровне. Авторы утверждают, что в ней участвуют влиятельные политики и крупные бизнесмены, сообщает портал "Политнавигатор".В статье говорится, что спецслужбы Белоруссии смогли раскрыть заговор. А сообщили о нем западные "коллеги", передавшие информацию в Минск через Киев, пишут анонимные авторы.По их данным, у Александра Лукашенко серьезный конфликт с российскими госкомпаниями и бизнесменами, занимающимися энергетической отраслью. Поэтому, дескать, у них созрела идея свергнуть белорусского лидера и поставить президентом лояльного человека.Публикация, которую растиражировали ведущие белорусские СМИ, появилась за две недели до президентских выборов. Очередная победа главы государства уже не кажется столь вероятной: на пятки ему наступает политический активист Светлана Тихановская. На митинги в ее поддержку в городах республики порой собираются десятки тысяч человек.В Гомеле сейчас самый массовый митинг в поддержку бесстрашной белорусской женщины Светланы Тихановской, бросившей вызов жестокому и подлому диктатору Лукашенко.Море людей - море фонариков.Их свет освещает наш путь к свободе!Жыве Беларусь! ♥️✊✌️— Лизистрата 97% (@Lysistrata_by)Популярности Светлане Тихановской добавляет то, что ее поддержали сторонники других популярных политиков, которых по разным причинам не зарегистрировали кандидатами в президенты. Один из них – бывший дипломат и создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало. На днях ему вместе с семьей пришлось покинуть Белоруссию.Он считает, что оставаться на родине небезопасно. Валерий Цепкало обещает сделать из изгоя в глазах всего мира.