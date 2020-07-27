На комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было предложено до 27 июля завершить освидетельствование пляжей.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Владимирской области Игорь Богомазов на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций отметил 30% рост утонувших с начала этого сезона по сравнению с прошлым годом. Для предупреждения несчастных случаев на воде, комиссией было предложено установить сроки купального сезона с 27 июля по 31 августа, до 27 июля завершить освидетельствование пляжей.