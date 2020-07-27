Певица приняла участие в съемках сериала Новая жизнь Маши Соленовой. Анна Семенович поделилась впечатлениями от пребывания на площадке.

Певица приняла участие в съемках сериала "Новая жизнь МашиСоленовой". Анна Семенович поделилась впечатлениями от пребывания на площадке.Первый съемочный день вокалистки состоялся накануне. По словамзнаменитости, входить в рабочий режим после длительного перерыва сложно.Анна Семенович с трудом проснулась в семь утра и выпила "бочку кофе".Горячий напиток не помог артистке взбодриться. В перерывемежду дублями Анна Семенович заснула прямо на стуле. Артистка надеялась, что ее никто не потревожит, но ассистенты напомнили о необходимостибыть в кадре.Сериал "Новая жизнь Маши Соленовой", по мнению Семенович,классный, добрый и душевный. Ленту Анна рекомендовала к просмотру.В первый день съемок киношники отсняли крупные планы сучастием вокалистки. Анна похвасталась, что режиссер остался доволен ее игрой.Отработав на площадке, отправилась баню. Знаменитость призналась, что раньше, находясь в парилке, испытываластрах. Эту боязнь она приобрела в детстве: в спортивном лагере сверстники закрылибудущую знаменитость в парной.26 Июл 2020 в 7:25 PDTНапомним, что съемки сериала "Новая жизнь Маши Соленовой"начались в середине июля. Главную роль в теленовелле исполняет 37-летняяактриса Анна Снаткина. Также в картине снимаются Раиса Рязанова, Федор Лавров,Вера Сотникова и Павел Баршак.