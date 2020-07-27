Лиза Галкина не перестает удивлять поклонников своей харизмой. Девочка общается с отцом на равных.

Лиза Галкина не перестает удивлять поклонников своей харизмой. Девочка общается с отцом на равных.Шестилетней дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой нравится устраивать модные показы дома. Девочка наряжается в красивую одежду и дефилирует по коридорам замка.На этот раз Лиза примерила образ, который для нее подготовила подруга семьи, дочь знаменитого дизайнера Галина Юдашкина. Галкин снял на видео, как девочка ходит по холлу в наряде, состоящем из кофты, шорт, колготок и шлейфа. Последняя деталь, как отметила Лиза, добавлена, чтобы спине было теплее.Девочка поинтересовалась у отца, собирается ли он переодеваться. Максим также задал вопрос. Он спросил, можно ли носить носки с тапками. После долгих раздумий Лиза ответила: "Никогда об этом не слышала".Вероятно, девочка, действительно, не знала, что ответить отцу. А может, она таким образом высмеяла его внешний вид. Но потом Лиза все-таки сказала: "Можно просто тапки носить (без носков – Прим. ред.)".