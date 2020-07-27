Злоумышленники звонили лицам пожилого возраста, представлялись сотрудниками государственного учреждения и сообщали им заведомо ложную информацию о получении компенсации...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве пресечена деятельность группы лиц, специализировавшихся на хищении денежных средств дистанционным способом», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Благодаря данным, которые предоставили сотрудники одного из столичных банков, оперативникам стали известны подробности мошеннических действий со стороны злоумышленников. Так, подозреваемые осуществляли телефонные звонки на абонентские номера лиц пожилого возраста и представлялись сотрудниками государственного учреждения. Они сообщали пенсионерам заведомо ложную информацию о получении компенсации за неиспользование накопившихся социальных гарантий. Злоумышленники уточняли, что выплаты можно получить при условии перевода денежных средств за страховку, либо налоговый сбор на различные банковские карты, оформленные на подставных лиц.Общая сумма материального ущерба составила более 1 млн рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов на территории Московского региона были задержаны трое активных участников группы. Ими оказались женщины в возрасте 32 и 34 лет, и 42-летний мужчина, являющийся организатором.По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении двоих участников группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего – в виде домашнего ареста.В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению 30 аналогичных преступлений на территории г. Москвы.При проведении шести обысков по адресам фактического проживания подозреваемых, а также «колл-центре» были обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а именно: базы с персональными данными граждан в электронном и печатном формате, банковские карты, компьютерная техника, а также средства связи.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление, розыск и задержание соучастников преступления, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27