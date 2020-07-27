Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-мае 2020 г. составила 32989,9 рубля.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-мае 2020 г. составила 32989,9 рубля.В том числе в мае 34325,9 рубля и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась соответственно на 6,7% и на 5,9%, говорится в докладе Владимирстата «Основные экономические и социальные показатели Владимирской области за январь-июнь 2020 года».Таким образом, за время самоизоляции условная средняя зарплата среднего владимирца выросла примерно на 500 рублей.Отметим, что речь идет о средней начисленной (без вычета налогов) зарплате.