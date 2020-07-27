Тимати решил покинуть группу компаний Black Star, которую основал 14 лет назад. Рэпер отказался от многого.

Тимати решил покинуть группу компаний Black Star, которую основал 14 лет назад. Рэпер отказался от многого.В 2006 году Тимур Юнусов (Тимати) вместе с коллегами и друзьями запустил лейбл Black Star, который занимался продвижением артистов. Бизнес рос, и через десять лет компания стала не только крупным продюсерским центром, но и открыла сеть ресторанов, салонов красоты, магазинов одежды.Тимати намекнул, что в последнее время был недоволен политикой Black Star. Как пишет телеграм-канал Mash, у рэпера были напряженные отношения с другими учредителями компании.Юнусов станет независимым агентом с правами на некоторые торговые марки. Таким образом, рэпера ничего связывает с Black Star, он не будет иметь отношения к артистам лейбла. Тимати планирует запустить собственную структуру."Жизнь непредсказуема, и никто не знает, сколько у нас времени, поэтому хочется успеть побольше! Уже потратив 15 активных лет на создание одной империи, я точно вижу, чего хочу дальше сам по жизни и как минимум знаю, как снова, начав камерно, при желании превратиться в гиганта", – написал Юнусов в "Инстаграм".27 Июл 2020 в 2:26 PDTНапомним, что уход рэпера Левана Горозии из Black Star также активно обсуждался в прошлом году. Произошел настоящий скандал, дело дошло до суда. Более подробно об этом "Дни.ру".