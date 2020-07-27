В совершении трех тяжких преступлений подозреваются жители Владимирской и Мурманской областей.

Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области в результате успешно проведенных оперативных мероприятий задержаны четверо молодых людей в возрасте от 27 до 29 лет, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.Задержание проводилось сотрудниками полиции одновременно по нескольким адресам во Владимирской и Мурманской областях.По имеющейся информации, фигуранты, знакомые друг с другом, занимались организацией «тайников-закладок» с запрещенными веществами на территории Владимирской области. В период проведения оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято 1,71 гр. наркотического средства «а-PVP» и 1,78 гр. психотропного вещества «амфетамин».В настоящее время установлена причастность подозреваемых к совершению трех тяжких преступлений. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.Фигуранты заключены под стражу.