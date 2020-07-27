Подозреваемая неоднократно сдавала в ломбард похищенные ювелирные украшения.

Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней местной жительницы. Девушка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».В полицию с заявлением о краже из квартиры ювелирных украшений обратилась местная жительница. Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия, в результате которых установили ломбард, в который было сбыто похищенное имущество, а также лицо причастное к сбыту. Стражи порядка задержали подозреваемую. В ходе дальнейшей проверки полицейские выяснили, что сдать в ломбард ювелирные украшения ей предложил друг и незнакомая ранее девушка. Подозреваемая знала, что имущество было похищено девушкой у своей родственницы. Фигурантка в содеянном созналась, пояснив, что неоднократно сдавала украшения, получая за это вознаграждение.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Санкции ч. 1 ст. 175 УК РФ предусматривают максимально наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.