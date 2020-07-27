В детском доме в Меленковском районе случился пожар Пожар в детском доме. Сотрудники МЧС области ликвидировали возгорание в детском доме посёлка Ляхи, что в Меленковском районе. Сообщается,

В детском доме в Меленковском районе случился пожар Пожар в детском доме. Сотрудники МЧС области ликвидировали возгорание в детском доме посёлка Ляхи, что в Меленковском районе. Сообщается, что тревожный сигнал поступил спасателям около 16.30. Пожарные были на месте уже через несколько минут. Выяснилось, что в одной из комнат на 2 этаже тлеет матрас. Возгорание площадью