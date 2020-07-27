Представители ГИТИСа прокомментировали заявление звезды сериала Сладкая жизнь. Ранее актриса Лукерья Ильяшенко сообщила журналистам, что при поступлении в театральный институт ее родительница дала взятку одному из сотрудников.

Представители ГИТИСа прокомментировали заявление звездысериала "Сладкая жизнь". Ранее актрисаЛукерья Ильяшенко сообщила журналистам, что при поступлении в театральныйинститут ее родительница дала взятку одному из сотрудников.Руководство ГИТИСа заявление артистки опровергает. Такая информация задевает честь иделовую репутацию учебного заведения.В официальном сообщении института говорится, что ГИТИС – это старейший вуз, в котором работают только достойныелюди. Многие педагоги носят звания заслуженныхи народных артистов России. Благодаря ответственному отношению к делу и мастерству они никогда непозволят принять абитуриента, не обладающего способностями.В институте считают, что звезда сериала "Сладкая жизнь" ЛукерьяИльяшенко хотела попиариться за их счет. ГИТИС дорожит своей репутациейи не может оставить такое заявление без внимания.Напомним, в конце июня актриса , в котором рассказала об отборе в ГИТИС. Знаменитость поведала,что собиралась поступать на балетмейстера. Чтобы гарантироватьдочери место, мама артистки заплатила одному из членов приемной комиссии.12 Июн 2020 в 9:16 PDTПо словам звезды сериала "Сладкая жизнь", на экзамене онаувидела соперниц, которые превосходили ее по способностям. На третий турдевушка решила не приходить, чтобы "не занимать чужое место".