Представители ГИТИСа прокомментировали заявление звезды
сериала Сладкая жизнь. Ранее актриса
Лукерья Ильяшенко сообщила журналистам, что при поступлении в театральный
институт ее родительница дала взятку одному из сотрудников.
Представители ГИТИСа прокомментировали заявление звезды
сериала "Сладкая жизнь". Ранее актриса
Лукерья Ильяшенко сообщила журналистам, что при поступлении в театральный
институт ее родительница дала взятку одному из сотрудников.
Руководство ГИТИСа заявление артистки опровергает. Такая информация задевает честь и
деловую репутацию учебного заведения.
В официальном сообщении института говорится, что ГИТИС – это старейший вуз, в котором работают только достойные
люди. Многие педагоги носят звания заслуженных
и народных артистов России. Благодаря ответственному отношению к делу и мастерству они никогда не
позволят принять абитуриента, не обладающего способностями.
В институте считают, что звезда сериала "Сладкая жизнь" Лукерья
Ильяшенко хотела попиариться за их счет. ГИТИС дорожит своей репутацией
и не может оставить такое заявление без внимания.
Напомним, в конце июня актриса , в котором рассказала об отборе в ГИТИС. Знаменитость поведала,
что собиралась поступать на балетмейстера. Чтобы гарантировать
дочери место, мама артистки заплатила одному из членов приемной комиссии.
12 Июн 2020 в 9:16 PDT
По словам звезды сериала "Сладкая жизнь", на экзамене она
увидела соперниц, которые превосходили ее по способностям. На третий тур
девушка решила не приходить, чтобы "не занимать чужое место".