Благодаря поддержке Гарантийного фонда Владимирской области в Гусь-Хрустальном районе построили новый завод по производству извести.

Благодаря поддержке Гарантийного фонда Владимирской области в Гусь-Хрустальном районе построили новый завод по производству извести.- Перед вами сейчас строящийся завод по производству извести. Извести кальциевой негашеной.Новое производство в Добрятино будет полностью автоматизированно - оператором нужно только следить за процессом. Обжиг известняка, транспортировка и отгрузка извести - любые операции. При необходимости системой можно будет управлять из любой точки. Многое оборудование на новом заводе отечественного производство: так надежнее, рассказывает Игорь Баранков - владелец завода.Игорь Баранков, владелец производства известняка в Добрятино: «Проще с точки зрения гарантийных обязательств. И самое главное, что мы видим по истории с пандемией, границы открываются-закрываются. А производство, которым мы занимаемся, является непрерывным».На производстве Игорь Баранков знает каждую деталь - от простых креплений до сложной шахтовой газовой проточной печи - сердца завода. Такая печь сможет перерабатывать 250 тонн извести первого сорта в сутки, температура внутри будет достигать 1200 градусов Цельсия. Высота печи 50 метров, сверху открывается вид на все производство. Без поддержки Гарантийного фонд этот проект не состоялся бы, рассказывает Игорь Владимирович.Игорь Баранков, владелец производства известняка в Добрятино: «Потянуть проект стоимостью 400 миллионов самостоятельно не возможно. Поэтому мы воспользовались программой поддержки малого и среднего предпринимательства».Уже 5 лет Гарантийный фонд Владимирской области выступает поручителем по банковским кредитам предпринимателей малого и среднего бизнеса. Это реальная возможность получить деньги на развитие производства.Сергей Сидорин, директор Гарантийного фонда Владимирской области: «Основная задача его привлечение инвестиций в бизнес. Как финансовых , так и кредитных ресурсов. За все время было привлечено более 4.8 миллиардов рублей инвестиций именно в бизнес за счет кредитных ресурсов заемных средств».Кроме Гарантийного фонда, предприниматели могут обратиться за поддержкой в Фонд "ВладимирЛизинг", Микрокредитную компанию и центр "Мой бизнес".Александр Ремига, первый вице-губерантор Владимирской области: «За весь период 2020 года будет привлечено и потрачено на эти направления, порядка 800-а миллионов рублей. Из них 650 миллионов - это федеральные средства. Как раз большая часть из них направлена на реализацию национальных проектов».Сейчас на производстве в Добрятино идут последние подготовительные работы. В полную силу завод заработает осенью. Это позволит создать еще 40 рабочих мест. В планах - расширение производства, строительство еще одной печи. Фонд поддержку гарантировал.Екатерина Таманова, Александр Чунаев