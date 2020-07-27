Новый учебный год для школьников и студентов планируют начать в привычном очном формате. О продолжении дистанционного обучения речь не идёт. Об этом на брифинге сообщил Министр

Новый учебный год для школьников и студентов планируют начать в привычном очном формате. О продолжении дистанционного обучения речь не идёт. Об этом на брифинге сообщил Министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, при всех плюсах дистанционных форм их рассматривают лишь как дополнение к традиционному учебному процессу. А это значит, что и учащиеся Владимирской области