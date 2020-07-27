Специалисты Роспотребнадзора протестировали десятки различных дезинфицирующих средств, чтобы выяснить, какие из них наиболее эффективны в борьбе с коронавирусом. Эксперты установили, ..

Специалисты Роспотребнадзора протестировали десятки различных дезинфицирующих средств, чтобы выяснить, какие из них наиболее эффективны в борьбе с коронавирусом.Эксперты установили, что средства с концентрацией этилового или изопропилового спирта в 30% могут устранить до миллиона частиц вируса за полминуты. Не менее успешно с вирусом борются дезинфектанты с содержанием хлора, которые уничтожают его на несколько секунд.