В Сети появился отрывок из еще невышедшего эпизода сериала Викинги.
Одну из главных ролей в картине совместного производства Ирландии и Канады играет
российский актер Данила Козловский.
В Сети появился отрывок из еще невышедшего эпизода сериала "Викинги".
Одну из главных ролей в картине совместного производства Ирландии и Канады играет
российский актер Данила Козловский.
В небольшом ролике внимание акцентировано на персонаже Козловского,
князе Олеге. Герой, судя по всему, готовится к битве. После религиозного обряда
он целует крест, протянутый ему священнослужителем, и возвращается к своей лошади.
Напомним, шестой сезон сериала "Викинги" является заключительным.
До финала осталось всего десять эпизодов. Ранее создатель теленовеллы Майкл
Херст говорил в интервью, что запланирован выпуск 89 серий. Растягивать картину
не имеет смысла, ведь ее концовка уже известна.
Отметим, что история викингов на этом не завершится. Скоро
свет увидит новый проект "Викинги: Вальхалла". Это спин-офф сериала.
Сюжет ленты будет развиваться через сто лет после событий оригинальной истории.
Напомним, в марте 2020 года актер Данила Козловский сообщил,
что стал отцом. Наследницу артисту родила возлюбленная Ольга Зуева. По слухам,
малышка появилась на свет еще зимой, в перинатальном центре Нью-Йорка. Несколько
месяцев знаменитости скрывали радостное событие от общественности.
Также поговаривают, что звезда собиралась
сыграть свадьбу с матерью своего ребенка. К сожалению, пандемия коронавирусной
инфекции нарушила планы влюбленных. Возможно, торжество пришлось перенести.