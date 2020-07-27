В Сети появился отрывок из еще невышедшего эпизода сериала Викинги. Одну из главных ролей в картине совместного производства Ирландии и Канады играет российский актер Данила Козловский.

В Сети появился отрывок из еще невышедшего эпизода сериала "Викинги".Одну из главных ролей в картине совместного производства Ирландии и Канады играетроссийский актер Данила Козловский.В небольшом ролике внимание акцентировано на персонаже Козловского,князе Олеге. Герой, судя по всему, готовится к битве. После религиозного обрядаон целует крест, протянутый ему священнослужителем, и возвращается к своей лошади.Напомним, шестой сезон сериала "Викинги" является заключительным.До финала осталось всего десять эпизодов. Ранее создатель теленовеллы МайклХерст говорил в интервью, что запланирован выпуск 89 серий. Растягивать картинуне имеет смысла, ведь ее концовка уже известна.Отметим, что история викингов на этом не завершится. Скоросвет увидит новый проект "Викинги: Вальхалла". Это спин-офф сериала.Сюжет ленты будет развиваться через сто лет после событий оригинальной истории.Напомним, в марте 2020 года актер Данила Козловский сообщил,что стал отцом. Наследницу артисту родила возлюбленная Ольга Зуева. По слухам,малышка появилась на свет еще зимой, в перинатальном центре Нью-Йорка. Несколькомесяцев знаменитости скрывали радостное событие от общественности.Также поговаривают, что звезда собираласьсыграть свадьбу с матерью своего ребенка. К сожалению, пандемия коронавируснойинфекции нарушила планы влюбленных. Возможно, торжество пришлось перенести.