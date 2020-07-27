Видеосервис More.tv прокомментировал ситуацию вокруг сериала Чики. Ранее теленовеллу и ее создателей обвинили в пропаганде феминизма и ЛГБТ.

Видеосервис More.tvпрокомментировал ситуацию вокруг сериала "Чики". Ранее теленовеллу и еесоздателей обвинили в пропаганде феминизма и ЛГБТ.Премьера ленты состоялась в начале июня. Сериал "Чики"опубликован на платформе More.tv.Проект стал одним из самых популярных позапросам и просмотрам в интернете за последний месяц.На теленовеллу обратила внимание Ольга Баранец – руководительорганизации "Общественный уполномоченный по защите семьи". Глава объединениянаправила жалобу в МВД, обвинив руководство More.tv в пропаганде феминизма и нетрадиционныхинтимных отношений.В своем заявлении Баранец подчеркнула, что в сериале "Чики"делается акцент на гомосексуальной ориентации несовершеннолетнего ребенка однойиз главных героинь. Как заметил руководитель общественной организации, втеленовелле демонстрируется одобрительное отношение родительницы к поведениюмальчика. Также глава объединения пришла к выводу, что мужчины в лентеизображены однобоко: либо преступниками, либо безвольными личностями.Видеосервис More.tvпрокомментировал обвинения в официальном инстаграм-аккаунте. Представителиплатформы подчеркивают, что сериал "Чики" имеет ограничение по возрасту 18+.В ленте поднимаются насущные темы – социальное насилие и необходимостькорректировки социальных ролей. Лента акцентирует внимание на важностисемейного воспитания и значимой роли отцов в развитии детей.26 Июл 2020 в 2:49 PDT