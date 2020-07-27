Накануне Максим Виторган в личном блоге написал трогательные строчки в честь дня рождения дочери Полины. К словам присоединилась и новая возлюбленная актера Нино Нинидзе.

Накануне Максим Виторган в личном блоге написал трогательные строчки в честь дня рождения дочери Полины. К словам присоединилась и новая возлюбленная актера Нино Нинидзе.Для поста артист выбрал черно-белую фотографию наследницы. На снимке девушка с задумчивым выражением лица смотрит на кого-то за камерой. Как отметил Максим Виторган, ему странно говорить о том, что его девочка уже взрослый человек. "Ты – молодая вселенная", – уверен актер.Он заявил, что ему счастливо и спокойно от мысли, что дочь лучше его. Артист пожелал Полине всехнеобходимых совпадений и шансов, которые играют огромную роль в актерской профессии. Также Максим Виторган добавил, что надеется на безбедную старость. Правда, последнее предложение в поздравлении, очевидно, было шуткой.Поклонники актера присоединились к теплым словам в адрес Полины. "Супер🔥как всегда в твоих словах Максим – правда, юмор и душаааа👍С Днем рождения Доченьки🎉пусть все сбудется(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Полиночке здоровья и радости, успехов и удачи во всем! Самые лучшие пожелания сегодня Вашим близким!", "Прекрасные слова! Скопирую, пожалуй!:)😉 С днем рождения дочери!" – отметили комментаторы.26 Июл 2020 в 12:50 PDTНапомним, что у Максима Виторгана трое детей. Полина и Даниил появились в браке с Викторией Верберг. Младший сын Платон родился в союзе с Ксенией Собчак.