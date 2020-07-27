Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что дистанционное обучение в школах РФ вводить не будут

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что дистанционное обучение в школах РФ вводить не будут, сообщает ТАСС"Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки... Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение", - сказал министр.Ранее мы писали, что решение о формате учебного года, согласно распоряжению премьер-министра Мишустина, планировалось принять 20 августа, исходя из эпидемиологической ситуации в регионах. Ответственность за принятие решений возлагалась на глав субъектов федерации.