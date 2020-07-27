Родители долго ждали этого дня - во время пандемии необходимо было ходить на работу.
Во Владимире после продолжительной паузы из-за пандемии вновь открылись детские сады. Какие требования предъявляет Роспотребнадзор к таким учреждениям и насколько соблюдены все меры безопасности, узнала Мария Городская.
Родители долго ждали этого дня - во время пандемии необходимо было ходить на работу, но зачастую было не с кем оставить детей. Теперь проблема решена - во Владимире работают все 89 детских садов, в обычном режиме.
Мария Зорина, мама: «Конечно, справки можно было оформить. Определенный набор документов надо было собрать, для того, чтобы ребенок в дежурную группу попал. Это естественно. Но не все могли эти документы собрать, это нужно было время потратить, усилия. Поэтому когда вот этот вопрос решен, решен, Слава Богу, это замечательно».
В детском саду № 7 - два корпуса. Подготовились к приходу детей основательно. Каждый день воспитатели должны измерять температуру - специально для этого группы оборудованы бесконтактными термометрами. Родители, которые приводят или забирают ребенка, в само здание не заходят. Для каждой группы предусмотрен отдельный вход. Дезинфекция помещений - три раза в день. Основным требованием остается безопасность.
Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: «Всех желающих принимали дежурные группы. Но все равно, когда в режиме работы дети разного возраста, это как-то неполноценно. Уже детишкам пора возвращаться к своим товарищам. Безопасность детей у нас на первом месте. И чтобы были везде лампы обеззараживающие, чтобы везде были дезинфицирующие средства. Все по предписанию Роспотребнадзора».
До сентября, по распоряжению санитарного врача, заполненность групп должна быть не более 70 процентов. И в летний период это требование, по словам заведующей Татьяны Лукьяновой, соблюдать не сложно.
Татьяна Лукьянова, заведующая детским садом №7: “Всего у нас на два корпуса на сентябрь-месяц скомплектовано 406 детей. Далее дети начнут прибывать, заявлений поступает много. Как и Андрей Станиславович говорил, сейчас все пойдут в поликлиники, нужны справки. Некоторые и отдыхать уехали. У нас уже открыт отдых и на юг можно поехать. До сентября 70 процентов мы обязательно выполним».
Детские сады вновь ждут маленьких воспитанников. Дети давно соскучились по общению со сверстниками - сейчас самое время наверстать упущенное - со всеми мерами предосторожности.
Мария Городская, Максим Котов
"Вести-Владимир"