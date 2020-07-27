Родители долго ждали этого дня - во время пандемии необходимо было ходить на работу.

Во Владимире после продолжительной паузы из-за пандемии вновь открылись детские сады. Какие требования предъявляет Роспотребнадзор к таким учреждениям и насколько соблюдены все меры безопасности, узнала Мария Городская.Родители долго ждали этого дня - во время пандемии необходимо было ходить на работу, но зачастую было не с кем оставить детей. Теперь проблема решена - во Владимире работают все 89 детских садов, в обычном режиме.Мария Зорина, мама: «Конечно, справки можно было оформить. Определенный набор документов надо было собрать, для того, чтобы ребенок в дежурную группу попал. Это естественно. Но не все могли эти документы собрать, это нужно было время потратить, усилия. Поэтому когда вот этот вопрос решен, решен, Слава Богу, это замечательно».В детском саду № 7 - два корпуса. Подготовились к приходу детей основательно. Каждый день воспитатели должны измерять температуру - специально для этого группы оборудованы бесконтактными термометрами. Родители, которые приводят или забирают ребенка, в само здание не заходят. Для каждой группы предусмотрен отдельный вход. Дезинфекция помещений - три раза в день. Основным требованием остается безопасность.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: «Всех желающих принимали дежурные группы. Но все равно, когда в режиме работы дети разного возраста, это как-то неполноценно. Уже детишкам пора возвращаться к своим товарищам. Безопасность детей у нас на первом месте. И чтобы были везде лампы обеззараживающие, чтобы везде были дезинфицирующие средства. Все по предписанию Роспотребнадзора».До сентября, по распоряжению санитарного врача, заполненность групп должна быть не более 70 процентов. И в летний период это требование, по словам заведующей Татьяны Лукьяновой, соблюдать не сложно.Татьяна Лукьянова, заведующая детским садом №7: “Всего у нас на два корпуса на сентябрь-месяц скомплектовано 406 детей. Далее дети начнут прибывать, заявлений поступает много. Как и Андрей Станиславович говорил, сейчас все пойдут в поликлиники, нужны справки. Некоторые и отдыхать уехали. У нас уже открыт отдых и на юг можно поехать. До сентября 70 процентов мы обязательно выполним».Детские сады вновь ждут маленьких воспитанников. Дети давно соскучились по общению со сверстниками - сейчас самое время наверстать упущенное - со всеми мерами предосторожности.Мария Городская, Максим Котов"Вести-Владимир"