Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области от новой инфекции снова увеличилось. За последние сутки умер 1 пациент. За выходные же от коронавируса в больницах

Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области от новой инфекции снова увеличилось. За последние сутки умер 1 пациент. За выходные же от коронавируса в больницах региона скончалось всего 4 человека. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже больше 3 недель. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших. Тем временем, их число достигло уже