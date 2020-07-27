27.07.2020

2020-07-27 10:35:03

Во Владимирской области откроют еще 3 модельных библиотеки

Три библиотеки Владимирской области стали победителями конкурсного отбора на дополнительное федеральное финансирование в рамках реализации нацпроекта «Культура» субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек. Это Красноэховская библиотека-филиал Межпоселенческой центральной библиотеки Гусь-Хрустального района, Детская библиотека Юрьев-Польской Централизованной библиотечной системы и Центральная детская библиотека Централизованной библиотечной системы Меленковского района. Каждая из них получит 5 млн рублей из федерального бюджета на создание в 2020 году «библиотеки 21 века».

Напомним, что Владимирская область стала первым регионом в России, где в 2016 была создана в соответствии с современными стандартами муниципальная модельная библиотека в посёлке Боголюбово Суздальского района. В 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» были модернизированы и на базе муниципальных библиотек открыты три модельные библиотеки: в селе Григорьево Гусь-Хрустального района и две в Селивановском районе – детская и Центральная районная в посёлке Красная Горбатка. Кроме того, с 2019 года в регионе действует специальная подпрограмма по проведению ремонтных работ в муниципальных библиотеках, что позволит им в дальнейшем войти в национальный проект в части создания модельных библиотек нового поколения.