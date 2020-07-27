Жителю Мурома была возвращена стоимость тура - 300 тысяч рублей.

Во Владимирской области турист добился возмещения ущерба и вернул деньги за несостоявшийся отдых через суд. Житель Мурома приобрел тур во Вьетнам 1 октября 2018 года, заплатив за него 300 тысяч рублей - за всю семью. Через две недели туроператор уведомил мужчину, что его путевка аннулирована в одностроннем порядке. Возмещать средства муромлянину отказались, по причине того, что путевка не была оформлена, следовательно, страховой случай не наступил. Для возмещения денег, уплаченных за путевку, и компенсации морального вреда и штрафа, гражданин обратился в Муромский городской суд.Суд удовлетворил исковые требования истца частично, в пользу гражданина взысканы деньги за путевку свыше 280 тысяч рублей (19 838,88 рублей были возвращены ранее турагентством), компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей и штраф в размере 140 715,52 рублей. Туроператор обжаловал решение, но Владимирский областной суд оставил его без изменений, и житель Мурома получит свои деньги обратно, - сообщает Муром24 со ссылкой на Муромкий городской суд.