Всего на территории региона выявлено 5490 случаев заболевания

По состоянию на 27 июля во Владимирской области подтверждено 28 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.7 новых случаев выявлено в Гусь-Хрустальном районе,5 – во Владимире;5 – в Петушинском районе;4 – в Муромском районе;3 – в Меленковском районе;2 – в Селивановском;1 – в Ковровском;1 – в Киржачском.Всего на территории региона выявлено 5490 случаев заболевания. 946 - во Владимире, 788 – в Гусь-Хрустальном, 652 – в Петушинском.