Им грозит до 10 лет лишения свободы

Сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области задержали четверых молодых людей от 27 до 29 лет, подозреваемых в распространении наркотиков на территории 33-го региона и Мурманской области.По данным пресс-службы регионального УМВД, приятели раскидывали «тайники-закладки» с наркотиками на территории Владимирской области. Во время задержания у них изъяли 1,71 грамма «соли» и 1,78 грамма «амфетамина».В их отношении возбудили уголовные дела по статье 228.1. Молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы.