Задержание проводилось одновременно по нескольким адресам во Владимирской и Мурманской областях.

Владимирские полицейские задержали четырех молодых людей (27-29 лет), , подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, сообщает областное УМВД.Задержание проводилось сотрудниками полиции одновременно по нескольким адресам во Владимирской и Мурманской областях.По имеющейся информации, фигуранты, знакомые друг с другом, занимались организацией «тайников-закладок» с запрещенными веществами на территории Владимирской области. В период проведения оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято 1,71 гр. наркотического средства «а-PVP» и 1,78 гр. психотропного вещества «амфетамин».В настоящее время установлена причастность подозреваемых к совершению трех тяжких преступлений.