За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 50 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 4 автоаварии. Полицейскими оформлено 370 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 87 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Вязниковский район. По предварительной информации, 20 июля 2020 года в 14.00 на 272 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Ивеко 1963 г.р. не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – металлический отбойник, разделяющий встречные потоки, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.Октябрьский район. По предварительной информации, 21 июля 2020 года в 17.30 у дома 2 по улице Северная города Владимира водитель автомобиля Лада 1998 г.р. при проезде регулируемого перекрестка на разрешающий сигнал светофора и осуществлении поворота налево не предоставил преимущество в движении движущемуся во встречном направлении мотоциклу под управлением водителя 2001 г.р. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель мотоцикла, направлен на амбулаторное лечение.Суздальский район. По предварительной информации, 22 июля 2020 года в 19.00 на 28 км автодороги Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский водитель автомобиля ВАЗ 1971 г.р. допустил съезд в левый по ходу движения транспортного средства кювет и опрокидывание. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля ВАЗ 1977 и 2005 г.р., направлены на амбулаторное лечение.Суздальский район. По предварительной информации, 23 июля 2020 года в 12.10 на 50 км автодороги М–7 «Волга» подъезд к г. Иваново водитель автомобиля Форд 1983 г.р. при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомашине ВАЗ под управлением водителя 1949 г.р. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ 1951 г.р., направлен на амбулаторное лечение.Петушинский район. По предварительной информации, 24 июля 2020 года в 11.40 на автодороге Пекша – Ларионово водитель скутера 1983 г.р., допустил падение на проезжей части дороги. В результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения и был госпитализирован.Киржачский район. По предварительной информации, 25 июля 2020 года в 09.40 на 151 км автодороги А-108 Московское большое кольцо водитель автобуса Луидор 1980 г.р. совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении автомобилем Хендэ под управлением водителя 1971 г.р. От столкновения автомобиль Хендэ продолжил движение и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Санг-Енг под управлением водителя 1984 г.р. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажир автомобиля Хендэ 2001 г.р., пассажиры автобуса Луидор 1972 и 1970 г.р., направлены на амбулаторное лечение.Октябрьский район. По предварительной информации, 26 июля 2020 года в 11.55 у дома 133 по улице Горького города Владимира водитель автомобиля ВАЗ 1965 г.р. допустила выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с мотоциклом под управлением водителя 1972 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, направлен на амбулаторное лечение.