Чтобы воспользоваться услугой, жителям регион достаточно прийти в любое почтовое отделение города с платежным документом об оплате посещения детского сада

Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Владимира и области принимают родительскую плату через отделения почтовой связи.Чтобы воспользоваться услугой, жителям регион достаточно прийти в любое почтовое отделение города с платежным документом об оплате посещения детского сада. В подтверждение внесения денежных средств на счет образовательного учреждения оператор выдаст квитанцию.Оплатить посещение детского сада, с которым заключен договор на прием родительской платы, можно и на дому с помощью почтальона, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом.Вызвать мобильного почтальона на дом можно по телефону горячей линии Почты России 8 800 1 000 000 (звонок бесплатный) или воспользоваться услугой при очередном визите работника почты.Все данные о принятых с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов платежах поступят напрямую в образовательное учреждение в режиме реального времени. Проведение платежа через терминал занимает несколько минут, по факту оплаты выдается чек.Информационная справкаВ состав УФПС Владимирской области Почты России входят 8 почтамтов, автобаза, 3 участка курьерской доставки и 4 центра выдачи и приема посылок. В области функционируют 408 отделения почтовой связи, из которых 263 находятся в сельской местности. На территории Владимирской области проложено 126 автомобильных маршрутов общей протяженностью 25 тыс. км. В УФПС Владимирской области работает более 3000 сотрудников.