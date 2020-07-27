Он подлежит сносу и жить в нем становится все сложнее - многие квартиры разрушены, проблемы с канализацией и отоплением.

Спустя почти три недели «Вести» получили ответ на обращение к администрации Камешковского района о судьбе аварийного дома в Камешкове. Он подлежит сносу и жить в нем становится все сложнее - многие квартиры разрушены, проблемы с канализацией и отоплением.В официальном ответе районной администрации говорится, что дом включен в областную адресную программу "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области". Цитируем: «На сегодняшний момент не расселены еще 4 квартиры. Заявка на финансирование сейчас находится в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Также администрация района направила уведомления жильцам с предложением временного проживания до момента расселения в помещениях маневренного фонда». «Вести» продолжат следить за развитием ситуации.