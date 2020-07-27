Бывшая участница реалити-шоу Дом-2 Мария Петровская не станет долго сидеть в декрете, поскольку привыкла работать. У девушки отлично складывается и личная жизнь, и карьера.

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Мария Петровская не станет долго сидеть в декрете, поскольку привыкла работать. У девушки отлично складывается и личная жизнь, и карьера.Несколько лет назад Мария Петровская признавалась журналистам, что очень хочет создать семью. Стоило ей озвучить свое желание, как оно начало исполняться. Девушка повстречалась с бизнесменом Михаилом, от которого забеременела. Экс-участница "Дома-2" родит через несколько месяцев.Петровская отметила, что сейчас у нее происходят перепады настроения, а также обострилось обоняние. Но токсикоза у Марии не было, поэтому девушка чувствует себя относительно хорошо.Также звезда телестройки не огорчается, что набрала лишние килограммы. Даже во время беременности она следит за собой.Петровская пока не хочет рассказывать, кто у нее родится – мальчик или девочка. Об этом она сообщила лишь избраннику, который, к слову, недавно сделал ей предложение. Как только появится на свет наследник, пара сыграет свадьбу.30 Июн 2020 в 12:43 PDTИзвестно, чтоэкс-участница "Дома-2" владеет салоном красоты в центре Москвы. Она специалист по уходу за волосами. Однажды девушка организовывала мастер-класс для иностранцев.Напомним, Мария Петровская покинула телестройку 15 лет назад. Тогда участниками были Алена Водонаева, Ольга Бузова и другие ныне известные личности.