Департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области совместно с УМВД России по городу Владимиру и региональными управлениями Роспотребнадзора и Росгвардии еженедельно проводят мониторинг соблюдения требований Указа Губернатора от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной готовности».

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области совместно с УМВД России по городу Владимиру и региональными управлениями Роспотребнадзора и Росгвардии еженедельно проводят мониторинг соблюдения требований Указа Губернатора от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной готовности». В рамках контрольных мероприятий проверяется, как выполняет персонал предприятий автомобильного транспорта и легкового такси комплекс противоэпидемиологических мер.Уже проверено более 400 автобусов регулярных маршрутов и 86 автомобилей такси, сообщает пресс-служба администрации области.Проводится разъяснительная работа с гражданами и водителями о необходимости использования средств индивидуальной защиты и проведения дезинфекции транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок.За нарушение правил поведения в условиях действия режима повышенной готовности в отношении водителей автобусов и легковых такси составлено 27 протоколов, выписаны штрафы.Проверки проходят не только в областном центре. В июле текущего года специалисты администраций Петушинского, Ковровского и Гусь-Хрустального районов, городов Коврова, Гусь-Хрустального и Радужного составили 8 протоколов об административных правонарушениях.