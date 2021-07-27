На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 июля лабораторно подтверждено 210 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 июля лабораторно подтверждено 210 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.50 - во Владимире25 - в Ковровском районе22 - в Гусь-Хрустальном районе20 - в Муромском районе17 - в Вязниковском районе14 - в Кольчугинском районе10 - в Юрьев-Польском районе9 - в Собинском районе9 - в Киржачском районе8 - в Петушинском районе7 - в Меленковском районе7 - в Суздальском районе5 - в Гороховецком районе3 - в Александровском районе2 - в Судогодском районе1 - в Селивановском районе1 - в Камешковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 42 388 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).