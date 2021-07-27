На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 июля
лабораторно подтверждено 210 случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 июля лабораторно подтверждено 210 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
50 - во Владимире
25 - в Ковровском районе
22 - в Гусь-Хрустальном районе
20 - в Муромском районе
17 - в Вязниковском районе
14 - в Кольчугинском районе
10 - в Юрьев-Польском районе
9 - в Собинском районе
9 - в Киржачском районе
8 - в Петушинском районе
7 - в Меленковском районе
7 - в Суздальском районе
5 - в Гороховецком районе
3 - в Александровском районе
2 - в Судогодском районе
1 - в Селивановском районе
1 - в Камешковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 42 388 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).