Благодаря реализации направления «Цифровое государственное управление» абитуриенты Владимирской области могут подавать документы на поступление в электронном виде и отслеживать в личном кабинете портала ход вступительной кампании.

Благодаря реализации направления «Цифровое государственное управление» абитуриенты Владимирской области могут подавать документы на поступление в электронном виде и отслеживать в личном кабинете портала ход вступительной кампании.Подать документы можно на очное, очно-заочное и целевое обучение в две организации высшего образования области – Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых и Ковровскую государственную технологическую академию имени В.А. Дегтярёва, сообщили в пресс-службе администрации области.«Сервис Госуслуг автоматически формирует пакет документов, необходимых для поступления, на основе данных цифрового профиля абитуриента. Вероятность ошибки ниже, а значит, шансы на поступление повышаются. При подаче заявки необходимо подтвердить баллы, полученные на ЕГЭ. Таким образом выпускники владимирских школ смогут поступить как в вузы региона, так и в любой другой вуз на территории России, подключённый к сервису. В этом году к нему уже подключились 615 учреждений высшего образования страны», – проинформировали в Департаменте цифрового развития Владимирской области.При подаче заявления сервис позволяет выбрать для поступления одновременно до пяти вузов. Все они находятся в базе данных портала Госуслуг, а выбранные учебные заведения для удобства отображаются в одном окне. Можно также узнать наличие бюджетных и платных мест в вузах, а также какие ЕГЭ необходимы для поступления.Подать документы онлайн для поступления можно по адресу . Проверить результаты ЕГЭ – .