Оптимальным выбором признаны бытовые приборы от 5 000 рублей.

Роскачество совместно с европейскими институтами потребительских испытаний представили обновленный , куда этим летом добавились 17 новых моделей Tefal, Redmond и Polaris.Единственные бытовые приборы, которые не выдержали программу испытаний, рассчитанную на 252 часа эксплуатации (21 цикл по 12 часов), оказались утюги стоимостью менее 3 200 рублей (на момент закупки). Два утюга вышли из строя после непродолжительной работы: Redmond (RI-C283) прекратил работать после 48 часов, а Polaris (PIR 2888AK) перестал нагреваться после 72 часов (приборы изначально были технически исправны и не бракованы, тестировались по два утюга каждой из моделей).Программа испытаний включала все фазы эксплуатации утюга: наполнение водой, подогрев, глажка, отдых, опустошение прибора и охлаждение. Поток пара контролировался каждые 12 часов, а его количество не должно было снижаться. Это позволяло увидеть накипь на утюге или любую техническую неисправность.«Пользователи утюгов предпочитают известные, проверенные бренды, даже если за них приходится платить больше. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Роскачеством. Почти две трети респондентов (64,9%) выберет модель утюга известного производителя с более высокой ценой, тогда как только треть (35,1%) предпочтет малоизвестный бренд, если утюг будет дешевле, чем у более известных конкурентов», — рассказал директор департамента аналитики Роскачества Станислав Полубинский.Исследование Роскачества прямой зависимости цены от качества не выявило, но нашло «цену отсечения»: модели стоимостью порядка 3 000 рублей и дешевле ощутимо теряют в качестве в сравнении с более дорогими.Утюги в данной ценовой категории подойдут, например, тем, кто гладит небольшие объемы одежды и нечасто. Они неплохо справляются с глажкой и могут быть достаточно удобными, но их слабое звено — надежность. При большой загрузке есть высокий риск, что устройства быстро они выйдут из строя.Какой утюг лучше купить по соотношению цены и качестваПо результатам исследованных моделей в 2021 году пятерка лучших утюгов вся состоит из моделей Tefal. Бытовые приборы тестировались по мощности парового потока, качеству глажки различных тканей (хлопок, полиэстер, джинсы), оценивалась их устойчивость к повреждениям (тест на царапины) и удобство использования.ТОП-5 утюговМодельОбщий балл (max – 5)Стоимость, руб*Tefal FV56953,745 350Tefal FV6842E0 Ultragliss Anti-Calc Plus3,716 999Tefal FV6840E0 Ultragliss Anti-Calc Plus3,715 700Tefal FV6872E0 Smart Protect Plus3,699 990Tefal FV6870E0 Smart Protect Plus3,699 999Исследование Роскачества, 2021*Средние цены интернет-магазиновПо соотношению цены и качества оптимальным выбором станут модели от 5 000 до 6 000 рублей, например, утюги Tefal (FV5695) и Tefal (FV6840E Ultragliss Anti-Calc Plus). Эти модели мощностью более 2800 Вт, что обеспечивает эффективную паропроизводительность — им под силу любая одежда для глажки, а высокая мощность парового удара (от 260 г/мин) позволяет гладить и дезинфицировать свитеры, джинсы и толстовки.Высокая цена утюга — не гарантия качестваВысокая цена еще не гарант того, что бытовой прибор качественный. Сегодня рейтинг утюгов состоит из , средняя стоимость которых составляет 5 000 рублей. Приборы в этой ценовой категории действительно могут быть эффективнее, чем модели в два раза дороже.При выборе утюга учитывайте наиболее важные критерии: мощность, от которой зависит скорость и нагрев утюга, показатель парового удара, а также объем водного резервуара и вес утюга.