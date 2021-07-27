Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» и МУП «Суздальские коммунальные системы» подписали соглашение о сотрудничестве, результатом которого станет создание единого платёжного документа на территории Суздальского района.

Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» и МУП «Суздальские коммунальные системы» подписали соглашение о сотрудничестве, результатом которого станет создание единого платёжного документа на территории Суздальского района.Единый платёжный документ будет содержать данные для оплаты услуг «Электроснабжения», «Холодного водоснабжения» и «Водоотведения». Жители района получат новые квитанции в начале августа.««Суздальские коммунальные системы» стали шестой региональной компанией, с которой мы запускаем совместный проект. Таким образом жители уже девяти районов нашей области будут получать единый платёжный документ, который позволяет контролировать состояние своих счетов за услуги ЖКХ и оплачивать их в одном месте», – отметил генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.Для оплаты квитанций клиенты могут воспользоваться удобной дистанционной формой «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании. Для совершения платежа не требуется регистрация, достаточно указать номер лицевого счёта. Для пользователей мобильного банка доступна оплата с помощью QR-кода.Также для клиентов, получающих единый платёжный документ, на сайте компании доступен Личный кабинет: . Сервис позволяет контролировать состояние лицевого счёта, передавать показания приборов учёта, производить оплату онлайн. Кроме того, клиенты могут управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям, показаниям, оплате и отслеживать статистику по ним. При возникновении вопросов пользователь может направить обращение специалистам энергокомпании. Для регистрации в Личном кабинете достаточно указать электронную почту и номер телефона.По вопросам оказания услуг по холодному водоснабжению и водоотведению клиентам необходимо обращаться в адрес МУП «Суздальские коммунальные системы»:Диспетчерская служба МУП «Суздальские коммунальные системы» принимает заявки:- с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00по телефону (49231) 2-22-61;- с понедельника по пятницу с 17-00 до 8-00,в выходные и праздничные дни круглосуточнопо телефону (49231) 2-00-25.