До выборов осталось меньше двух месяцев.
До выборов осталось меньше двух месяцев.
На избирательной кампании пока представлены 20 кандидатов. В Центральную избирательную комиссию документы на участие подали четырнадцать партий. Общественным штабом уже был зафиксирован вброс фейковых новостей - каждый случай был проверен, подтверждения нарушений не обнаружили. Процесс подготовки наблюдателей уже прошёл. Голосование продлится три дня, чтобы каждый житель успел отдать свой голос.
Михаил Осокин, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами во Владимирской области:
- Для нас важно, чтобы это было прозрачно и объективно. Партии волей неволей, в процессе этих выборов, даже когда они направляют своих наблюдателей, они конкурируют. Они стараются победить. А нам нужна победа объективности. Нам нужно защитить интересы гражданского общества.
Видеонаблюдение будет
дополнительной помощью в решении конфликтных ситуаций. Чтобы обезопасить
процесс выборов, на входе в помещение голосующим будут измерять температуру
бесконтактным термометром. Всем участникам выборного процесса, в том числе
полиции, измерять температуру будут каждый четыре часа. Каждые три -
дезинфицировать поверхности. Дистанция осталась прежней - полтора метра, как и
средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. Выборы пройдут с 17-го по
19-сентября.