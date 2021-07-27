Уровень воды в Клязьме падает. В Гороховецком районе местные жители отмечают, что русло реки обмелело настолько, что выступили песчаные островки. И, как пишут местные СМИ, причина не только в установившейся сухой и жаркой погоде.

Уровень воды в Клязьме падает. В Гороховецком районе местные жители отмечают, что русло реки обмелело настолько, что выступили песчаные островки. И, как пишут местные СМИ, причина не только в установившейся сухой и жаркой погоде.Раньше по берегам реки было немало болот, они были естественным регулятором уровня вод. В паводок брали на себя излишки, в жару - отдавали в реку. И крупных перепадов, говорят местные, не было. Однако из-за мелиорации болот в 70-80-х годах прошлого века система работать перестала. Кроме того, обмелевший левый берег Клязьмы здесь остался без деревьев, они регулировали русло и не позволяли ему разрастаться вширь.