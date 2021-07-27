Во Владимирской области на 27 июля подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился ..

Во Владимирской области на 27 июля подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 50 человек. Ещё 29 жителей подхватили опасную инфекцию в 25 сл. в Ковровском, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Муромском, 17 сл. в Вязниковском, 14 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Киржачском, 9 сл. в Собинском, 8 сл. в Петушинском, 7 сл. в Суздальском, 7 сл. в Меленковском, 5 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Александровском, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Камешковском).Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 42 388 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 9984 случая во Владимире, 5017 - в Гусь-Хрустальном районе, 4588 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.