Виталий Мутко прокомментировал результаты исследования Государственная поддержка арендного жилья в США, которое подготовили аналитики госкомпании.

Виталий Мутко прокомментировал результатыГосударственная поддержка арендного жилья в США, которое подготовили аналитики госкомпании. Для развития рынка цивилизованной аренды важно использовать мировой опыт и запускать новые механизмы господдержки этого сегмента. Особое внимание следует обратить на семьи с невысоким уровнем доходов, которые не могут купить жилье в собственность даже при доступной ипотеке – такое мнение высказал генеральный директор ДОМ.РФВ России только около 10% живут в арендном жилье. Мировой же опыт показывает, что аренда может рассматриваться как один из основных инструментов улучшения жилищных условий для разных категорий граждан. Даже при нулевой ставке примерно 35% семей в России не могут взять ипотеку. Поэтому ДОМ.РФ развивает сегмент арендного жилья сразу по нескольким направлениям: собственные арендные дома, корпоративная аренда в партнерстве с бизнесом, доступная — с регионами, студенческая — с вузами. Также важная задача – вывод этого рынка из серой зоны в понятную для граждан и инвесторов плоскость.Данные проведенного исследования указывают на то, что 33% американцев арендуют жилье. При этом в США различными мерами господдержки пользуется каждый девятый арендатор, а общий бюджет этих мер достигает 0,3% ВВП. В частности, широко используются именные ваучеры для семей с низкими доходами, которые дают их обладателям право на вычет из ежемесячной арендной ставки. Важное преимущество системы в том, что, имея на руках ваучер, семья может выбрать практически любое жилье без привязки к конкретным районам или городам, что препятствует возникновению депрессивных районов.В России тоже целесообразна разработка механизма доступной аренды на общегосударственном уровне — с учетом международного опыта и конъюнктуры рынка. ДОМ.РФ готов участвовать в такой работе. У нас есть позитивный опыт пилотного проекта доступной аренды в Воронеже, который можно масштабировать. В нашем воронежском доме учителя, медики, спортсмены арендуют комфортные квартиры с самыми различными сервисами по минимальным ставкам. Отзывы от них самые положительные, а ведь им есть с чем сравнить — многие из них раньше арендовали жилье в частном фонде, — сказал Виталий Мутко.Чтобы привлечь широкий круг профессиональных инвесторов ДОМ.РФ разрабатывает новые инструменты создания арендных домов, в том числе через механизм государственно-частного партнерства. Это позволит совместить интересы бизнеса и задачи региона по предоставлению качественного жилищного фонда.Подробнее об арендном рынке США и мерах по его поддержке — в Аналитического центра ДОМ.РФ.