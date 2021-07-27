«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), который проходил в 85 субъектах Российской Федерации с 31 мая по 17 июля 2021 года. 109 859 камер, установленных компанией в аудиториях пунктов проведения экзаменов (ППЭ), обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию основного и дополнительного периодов ЕГЭ.

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), который проходил в 85 субъектах Российской Федерации с 31 мая по 17 июля 2021 года. 109 859 камер, установленных компанией в аудиториях пунктов проведения экзаменов (ППЭ), обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию основного и дополнительного периодов ЕГЭ.Для сдачи ЕГЭ в 2021 году были задействованы 56 641 аудитория в 5 213 ППЭ и 1 533 аудитории региональных центров обработки информации (РЦОИ), где проводятся прием, обработка и проверка экзаменационных работ. Экзамены также прошли в 75 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей в 56 странах по всему миру. Видеонаблюдением было охвачено 99% аудиторий. В самых отдаленных ППЭ, расположенных в труднодоступных местностях РФ, было установлено 156 офлайн-камер, видеозапись с которых сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Всего благодаря системе видеонаблюдения «Ростелекома» было получено 2 807 703 часа трансляций.Государственную аттестацию контролировали 15 841 общественный онлайн-наблюдатель: 4 578 федеральных и 11 263 региональных. Второй год подряд следить за ходом экзаменов помогал также искусственный интеллект —специально разработанная технология анализа поведения с использованием нейросети. В 17 субъектах РФ решение «Ростелекома» в режиме реального времени выявляло подозрительную активность на экзаменах и передавало информацию о нарушениях на проверку наблюдателя, а после — на утверждение модератора. В онлайн-режиме искусственный интеллект одновременно «просматривал» видеопоток из 2 921 аудитории, а в офлайн — архивные видео из 37 586 аудиторий, расположенных в том числе в зарубежных ППЭ. За весь период проведения ЕГЭ нейросеть выявила более 14 000 нарушений.«Закончилась кампания по проведению ЕГЭ: все экзамены сданы, время подвести итоги. Оборудование, установленное сотрудниками “Ростелекома”, отработало в штатном режиме, без сбоев: в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ велась трансляция изображения на портале видеонаблюдения, наблюдатели внимательно следили за тем, чтобы участники не пользовались подсказками и запрещенными предметами. Второй год подряд существенную помощь в этой работе им оказывал искусственный интеллект. В 17 регионах России специально разработанная нашей компанией программа машинного зрения анализировала поведение участников ЕГЭ и следила за тем, чтобы они не списывали. Умная технология за прошедший год стала еще умнее. Полученные в прошлом году данные позволили выявлять нарушения с гораздо более высокой точностью. Если один наблюдатель способен следить максимум за четырьмя аудиториями одновременно, то возможности искусственного интеллекта ограничены только задействованными аппаратными средствами. В дальнейшем применение искусственного интеллекта во время экзаменов позволит полностью исключить человеческий фактор и оставить онлайн-наблюдателей только для верификации нарушений, выявленных нейросетью. Мы также рассчитываем, что в новом учебном году в рамках проведения ЕГЭ география работы нейросети расширится», — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.Консультационную поддержку пользователей портала видеонаблюдения обеспечивал центр обработки вызовов «Ростелеком Контакт-центр» в Челябинске. Для поддержки пользователей портала «Ростелеком» организовал бесплатную горячую линию в коде 8-800, на которую поступило 6 764 обращения.Среднее время ожидания ответа оператора по телефону составило 13 секунд, разговора с оператором — 4 минуты 53 секунды. По электронной почте поступило 1 240 обращений, на запросы операторы отвечали в течение восьми минут.«Операторы находятся на связи круглосуточно и оперативно обрабатывают поступающие вопросы. Мы понимаем, насколько важна поддержка выпускникам и их родителям в такой ответственный период. Хорошо, что пандемия не нанесла ущерба образовательному процессу. Неизменным осталось и качество организации процесса сдачи ЕГЭ, в том числе силами сотрудников нашей компании», — сказала генеральный директор «Ростелеком Контакт-центр» Елена Дробот.Система видеонаблюдения «Ростелекома» для ЕГЭ организована на базе защищенных оптических каналов связи. Все видеозаписи Единого государственного экзамена хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома" в зависимости от требований региональных контрактов. Максимальный срок хранения — до 1 марта 2022 года.