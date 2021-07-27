Жители двухэтажки на Суздальском проспекте узнали, что им пора собирать чемоданы. Около двадцати человек выселяют из квартир по решению городской администрации. Причина – здание находится

Жители двухэтажки на Суздальском проспекте узнали, что им пора собирать чемоданы. Около двадцати человек выселяют из квартир по решению городской администрации. Причина – здание находится в аварийном состоянии. Его признали непригодным еще 9 лет назад. Как нам пояснили жители, городская администрация решила компенсировать людям стоимость их жилья и провела независимую экспертизу по оценке помещений. Но