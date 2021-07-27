Депутат Алексей Рахманов требует отменить решения коллег.

Депутат Лакинского горсовета Алексей Рахманов пожаловался в генпрокуратуру РФ, Законодательное собрание Владимирской области и лично Владимиру Сипягину на утверждение отчёта о работе председателя местного парламента и главы администрации. Об этом сообщили наши коллеги изС его слов, решения по отчётам за 2020 год Владимира Сморжанюка и Алексея Андрианова были приняты методом телефонного опроса без заслушивания.Народный избранник просит старших коллег отменить решения Лакинского горсовета, принятые по «телефонному праву».По логике вещей в Уставе города, Положении или другом нормативном акте должна быть прописана чёткая процедура по утверждению отчётов руководителей. Если она нарушена, то очевидно, что прокуратура выйдет в адрес чиновников с представлением об устранении нарушений.