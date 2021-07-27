Помешать ей победить не смогло даже падение с бревна.

Помешать ей победить не смогло даже падение с бревна.Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали летних Олимпийских игр в Токио в командном многоборье. Национальная команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла, сообщаетТаким образом, россиянки завоевали золотые медали в командном многоборье впервые с Олимпийских игр 1992 года.Наши девушки в сумме набрали 43,799 балла, в частности Ангелина внесла в копилку сборной своим отличным прыжком 14,6 балла.Но победа была непростой. Блестяще отработали российские гимнастки и на брусьях. Мельникова выступила лучше всех, получив от судей 14,933 балла. В итоге уже на экваторе соревнований отрыв нашей сборной от американок составил два с половиной балла. Однако сначала с бревна упала Владислава Уразова, а потом и Мельникова, получив от судей всего 12,566 балла.Но завершавшая олимпийский турнир Ангелина Мельникова набрала еще 13,966 балла в вольных упражнениях и гарантировала всей команде чемпионский титул.Напомним, что накануне владимирская гимнастка Ангелина Мельникова личного многоборья.Фото: Инстаграм гимнастки.