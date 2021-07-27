Третью по счету золотую медаль завоевали российские спортсмены на Олимпийских играх, которые проходят в Токио: мужская команда по спортивной гимнастике впервые с 1996 года выиграла командные соревнования.

Третью по счету золотую медаль завоевали российские спортсмены на Олимпийских играх, которые проходят в Токио: мужская команда по спортивной гимнастике впервые с 1996 года выиграла командные соревнования.В составе сборной выступил владимирский гимнаст Артур Далолоян.Перед стартом У 25-летнего гимнаста в инстаграме- 118 тысяч подписчиков. А болеть за него будут миллионы. В ленте- и благодарность фанатам, и фото из олимпийской деревни. Артур- трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы. Один из опытнейших российских гимнастов. Недавно восстановился после тяжелой травмы. Операция прошла всего 3 месяца назад. И вот Далалоян- в "олимпийском строю".Артур Далолоян, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике перед началом Олимпиады сказал так:- Надо верить, надо работать. Надо не сомневаться ни в чём. Выкладываться по полной. Обязательно слушать врачей.И у них все получилось! Поздравляем наших олимпийцев.Фото: Инстаграм Артура Далолояна