Это должно снизить нагрузку на муниципальные комиссии, повысить эффективность работы, а заодно и простимулировать заключение соглашения с полицией.

Это должно снизить нагрузку на муниципальные комиссии, повысить эффективность работы, а заодно и простимулировать заключение соглашения с полицией.«Закон о тишине» депутаты разрабатывали по многочисленным просьбам жителей, страдающих от беспокойных соседей. Сначала соответствующая статья была внесена в региональный административный кодекс, а затем появился и отдельный профильный закон.Депутатами он был одобрен еще в марте 2020 , но из-за разногласий с администрацией еще два месяца «»в его нынешнем виде был принят в мае. Как показала практика, в целом документ рабочий, но ряд серьезных сложностей в правоприменении все-таки возникает. Главным образом, из-за того, что право и обязанность составлять протоколы на нарушителей легли на муниципальные административные комиссии – орган, не слишком подходящий для такой работы, сообщает пресс-служба ЗС Владимирской области..Не первый год идут разговоры о необходимости заключения соглашения между администрацией области и МВД о том, чтобы передать эту функцию полиции. Пока все переговоры к результату не привели, хотя подвижки есть. Передача функций по составлению протоколов Государственной Инспекции административно-технического надзора (ГИАТН) станет практическим шагом в этом направлении. Дело в том, что в данном процессе наличие уполномоченного органа исполнительной власти региона обязательно – одних муниципальных недостаточно. И депутаты неоднократно указывали обладминистрации на данное обстоятельство, настаивая на назначении губернатором уполномоченного органа. Кроме того, у ГИАТН более чем 12-летний опыт по составлению и рассмотрению материалов по областному административному законодательству, инспекция обладает подразделениями в муниципалитетах.Фото автора :